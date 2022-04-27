За восстановление разрушенной россиянами Бучи возьмется итальянская CESVI
Итальянская неправительственная организация CESVI поможет справиться с последствиями оккупации города Буча российскими захватчиками.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк
Детали: глава Киевской ОВА провел рабочую встречу с представителями итальянской неправительственной организации "CESVI" - генеральным менеджером Пьерсильвио Фаджано и старшим специалистом по чрезвычайным ситуациям, советником по вопросам безопасности Пьетро Фиоре.
Темой обсуждения стала ликвидация последствий российской агрессии на территории Бучи.
Прямая речь Павлюка: "Практически ежедневно мы встречаем на Киевщине зарубежные делегации.
Представители разных стран воочию убедились, какие разрушения оставляют после себя российские войска.
Искренне благодарен, что слова поддержки подкрепляются практической помощью. В частности, итальянская организация "CESVI" выразила намерение способствовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки".
Справка: CESVI – одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии. Основана в 1985 году и имеет около 30 офисов по всему миру.
Напомним:
- В Буче обнаружили тела сотен убитых и замученных горожан, погибших во время оккупации города российской армией.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией.
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