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За восстановление разрушенной россиянами Бучи возьмется итальянская CESVI

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 22:28
Уничтоженный россиянами дом в Буче по улице Водопроводная, 64. Фото УП

Итальянская неправительственная организация CESVI поможет справиться с последствиями оккупации города Буча российскими захватчиками.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Детали: глава Киевской ОВА провел рабочую встречу с представителями итальянской неправительственной организации "CESVI" - генеральным менеджером Пьерсильвио Фаджано и старшим специалистом по чрезвычайным ситуациям, советником по вопросам безопасности Пьетро Фиоре.

Темой обсуждения стала ликвидация последствий российской агрессии на территории Бучи.

Прямая речь Павлюка: "Практически ежедневно мы встречаем на Киевщине зарубежные делегации.

Представители разных стран воочию убедились, какие разрушения оставляют после себя российские войска.

Искренне благодарен, что слова поддержки подкрепляются практической помощью. В частности, итальянская организация "CESVI" выразила намерение способствовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки".

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Справка: CESVI – одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии. Основана в 1985 году и имеет около 30 офисов по всему миру.

Напомним:

  • В Буче обнаружили тела сотен убитых и замученных горожан, погибших во время оккупации города российской армией.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией.

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Темы: БучастроительствоИталияоккупация
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