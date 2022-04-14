Жахи в Бучі, Бородянці й Маріуполі закривають шанси на перемовини з Росією – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що шансів для ведення мирних перемовин із Росією після жахливих злочинів російських окупантів у Маріуполі та населених пунктах Київщини стає дедалі менше.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для ВВС

Пряма мова Зеленського: "Діалог – це один із варіантів. Всі війни так закінчувалися, або, принаймні, більшість із них. Це має бути все одно. Ми маємо говорити про конкретні речі, про прагматичні речі, хоч ніхто й не хоче, бо багато емоцій, ніхто не хоче просто спілкуватися. Це мені не подарунок, це не вікенд, це одна з можливостей.

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Я користуватимуся всіма можливостями, які у мене будуть, які мені надасть ця ситуація. І я не закриваю такої можливості (діалогу – ред.). Але Буча – це закриття можливості діалогу. Буча, Бородянка, Маріуполь – закривають можливості діалогу.

Проблема не в мені. Тут йдеться про Росію. У них не так багато шансів говоритиме з нами".

Деталі: Зеленський сказав, що відчув усю можливу палітру людських емоцій, коли на власні очі відвідав місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами в Бучі. Він додав, що наприкінці того дня не відчував нічого, крім ненависті до російських солдатів.

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Президент в інтерв’ю назвав усе російське політичне й військове керівництво, від верхівки з Путіним до рядового складу, воєнними злочинцями.

Зеленський пояснив, що в Маріуполі російські окупанти вбили й катували десятки тисяч людей. Крім того, ще більше людей силоміць вивезли вглиб Росії та примусово позбавили українського громадянства.

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