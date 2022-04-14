Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жахи в Бучі, Бородянці й Маріуполі закривають шанси на перемовини з Росією – Зеленський

Денис КарловськийЧетвер, 14 квітня 2022, 22:01
Володимир Зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський переконаний, що шансів для ведення мирних перемовин із Росією після жахливих злочинів російських окупантів у Маріуполі та населених пунктах Київщини стає дедалі менше.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для ВВС

Пряма мова Зеленського: "Діалог – це один із варіантів. Всі війни так закінчувалися, або, принаймні, більшість із них. Це має бути все одно. Ми маємо говорити про конкретні речі, про прагматичні речі, хоч ніхто й не хоче, бо багато емоцій, ніхто не хоче просто спілкуватися. Це мені не подарунок, це не вікенд, це одна з можливостей.

Я користуватимуся всіма можливостями, які у мене будуть, які мені надасть ця ситуація. І я не закриваю такої можливості (діалогу – ред.). Але Буча – це закриття можливості діалогу. Буча, Бородянка, Маріуполь – закривають можливості діалогу.

Проблема не в мені. Тут йдеться про Росію. У них не так багато шансів говоритиме з нами".

Деталі: Зеленський сказав, що відчув усю можливу палітру людських емоцій, коли на власні очі відвідав місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами в Бучі. Він додав, що наприкінці того дня не відчував нічого, крім ненависті до російських солдатів.

Президент в інтерв’ю назвав усе російське політичне й військове керівництво, від верхівки з Путіним до рядового складу, воєнними злочинцями.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський пояснив, що в Маріуполі російські окупанти вбили й катували десятки тисяч людей. Крім того, ще більше людей силоміць вивезли вглиб Росії та примусово позбавили українського громадянства.

Передісторія:

  • Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив 13 квітня, що в слідчих суду є всі підстави вважати, що в Україні були скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності, які караються на найвищому рівні міжнародною спільнотою.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що переговори з Росією треба вести принаймні заради того, аби не повторилися жахіття в Бучі та Краматорську.
  • Влада Туреччини сподівається провести особисту зустріч Зеленського із російським президентом Володимиром Путіним, проте в Кремлі хочуть спершу узгодити письмовий документ.
  • 9 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги українських військ у великих битвах, які очікуються в східних областях України. Президент Зеленський повторив цю думку, зазначивши, що втрата Маріуполя та поразки в Донбасі послаблять переговорні позиції України, тому влада налаштована боротися рішуче перед будь-якими домовленостями.

Теми: БучапереговориЗеленськийвійна
Головне сьогодні

оновленоКіровоградщина: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії

Зведення Генштабу: Росіяни зібрали понад 20 БТГ біля Ізюма

Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

Усі новини...
Буча
Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку
Головний прокурор суду в Гаазі: Намагатимуся встановити контакт з Росією
Бучі дали воду, незабаром обіцяють світло і газ 
Останні новини
11:12
Окупанти втратили на війні 145 гелікоптерів та майже 2 тисячі броньованих машин
11:10
МВФ: економічне зростання світу зазнає ще більшого скорочення
11:01
фотоЗбройні сили збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщину
10:50
У Данії перед референдумом немає визначеності щодо зміни оборонної політики
10:40
фотоРосіяни розбомбили птахофабрику на Дніпропетровщині
10:14
Німецький міністр: Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину стороною війни
10:08
Окупанти хочуть закрити Маріуполь: готують фільтрацію усіх чоловіків і мобілізацію
10:01
Тарифи на електрику для населення не буде змінюватись щонайменше півроку — Зеленський
09:44
На суботу погодили 9 гумкоридорів. Автобуси з Маріуполя не поїдуть через негоду
09:31
Вже 200 українських дітей загинули від рук окупантів
Усі новини...