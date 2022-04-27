В России заявили, что вывезли из Украины уже более миллиона человек

В России заявляют, что "эвакуировали" на свою территорию более миллиона человек, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.

Источник: начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей".

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Детали: Мизинцев также утверждает, что более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, в так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также на подконтрольные российским оккупантам территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

"Всего в базе данных 2 753 625 таких обращений из 2132 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.

По его словам, в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч полностью оборудованных пунктов временного размещения.

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Что предшествовало: Украинские власти неоднократно сообщали о фактах принудительной депортации украинцев, в том числе детей без родителей, в Россию - в частности, из Мариуполя и Изюма.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны дал советы украинцам, которых пытаются депортировать в РФ или на неподконтрольную властям территорию.