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Мародерят официально: РФ будет воровать зерно и другую продукцию из оккупированной Украины

Мазуренко Алена Четверг, 28 апреля 2022, 01:05
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В российском Красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет незаконных поставок с оккупированных территорий Украины.

Источник: пресс-служба законодательного собрания Красноярского края

Дословно: "Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ.

Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам".

Детали: Представитель страны-оккупанта глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов РФ.

Прямая речь: "Несмотря на то, что логистика предполагает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов.

После достижения всех целей военной "операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль".

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Предыстория:

  • Херсон и часть области находятся под временной оккупацией России. Оккупанты планируют провести там псевдореферендум о так называемой "ХНР".
  • Сельскохозяйственную технику с оккупированной Херсонщины вывезли в отдаленные российские земли, в частности, в Чечню.
 

Темы: Росcияоккупациямародерствовойна
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