США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Джерело: спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.

Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації".

Нагадаємо: Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.