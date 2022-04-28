Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 07:29
ФОТО: GETTY

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували  українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Джерело: спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.

Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну  кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації".

Нагадаємо: Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Теми: РосіяСШАвійна
Головне сьогодні

Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Ворог зосередив зусилля на утриманні позицій біля Харкова – зведення

Байден відповів на газовий шантаж Росії

Війна в Україні може тривати роками – Столтенберг

Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС

Усі новини...
Росія
У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України
В Бєлгороді чули вибухи, влада регіону каже — це ППО
У парламенті Канади визнали геноцидом злочини РФ в Україні
Останні новини
09:19
В Італії скрутять кондиціонери влітку, щоб зменшити залежність від газу РФ
09:07
Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 
08:48
Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк
08:28
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ
08:24
Ворог вранці обстріляв Дніпропетровщину
08:22
Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії
08:10
В Естонії почали будувати рятувальне судно для України
08:01
Білий дім: Із виділених для допомоги Україні $3,5 млрд залишилося $250 млн
07:49
Луганщина: ворог 10 разів обстріляв міста, тривають бої за Оріхове
07:43
Боррель шокований ударами РФ по Києву, де були генсек ООН і прем’єр Болгарії
Усі новини...