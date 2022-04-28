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США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 07:29
США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон
ФОТО: GETTY

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували  українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Джерело: спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.

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Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну  кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації".

Нагадаємо: Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.

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Теми: РосіяСШАвійна
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