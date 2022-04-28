США: Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен

США располагают достоверной информацией, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области.

Источник: специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, которую цитирует The Hill

Прямая речь: "Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу.

Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".

Напомним: Ранее президент США Джо Байден США назвал действия России в Украине геноцидом.