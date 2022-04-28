Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі

Прокуратура встановила 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних українців у Бучі.

Джерело: генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook

Деталі: Венедіктова розповіла, що прокурори Бучанської окружної прокуратури "присвоїли заслужені звання" підозрюваним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:

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молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву рядовому Григорію Наришкіну рядовому Василю Князєву єфрейтору Семену Мальцеву рядовому Сергію Пєскарьову рядовому Альберту Раднаєву єфрейтору Михайлу Кашину єфрейтору Андрію Бізяєву єфрейтору Дмитру Сергієнку сержанту Нікіті Акімову.

Вони брали участь і в пограбуванні. Їх також перевіряють на причетність безпосередньо до вбивств.

Пряма мова Венедіктової: "У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.

В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку".

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