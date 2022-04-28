Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі
Прокуратура встановила 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних українців у Бучі.
Джерело: генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook
Деталі: Венедіктова розповіла, що прокурори Бучанської окружної прокуратури "присвоїли заслужені звання" підозрюваним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:
- молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву
- рядовому Григорію Наришкіну
- рядовому Василю Князєву
- єфрейтору Семену Мальцеву
- рядовому Сергію Пєскарьову
- рядовому Альберту Раднаєву
- єфрейтору Михайлу Кашину
- єфрейтору Андрію Бізяєву
- єфрейтору Дмитру Сергієнку
- сержанту Нікіті Акімову.
Вони брали участь і в пограбуванні. Їх також перевіряють на причетність безпосередньо до вбивств.
Пряма мова Венедіктової: "У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.
В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку".
Нагадаємо:
- У Бучі виявили тіла сотень вбитих і закатованих містян, які загинули під час окупації міста російською армією.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що жахи в Бучі, Бородянці й Маріуполі закривають шанси на перемовини з Росією.
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