Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура идентифицировала 10 россиян, пытавших людей в Буче

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 14:08
буча, ФОТО: ФБ страница ЗЕЛЕНСКОГО

Прокуратура установила 10 военнослужащих РФ, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: Венедиктова рассказала, что прокуроры Бучанской окружной прокуратуры "присвоили заслуженные звания" подозреваемым в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:

  1. младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
  2. рядовому Григорию Нарышкину
  3. рядовому Василию Князеву
  4. ефрейтору Семену Мальцеву
  5. рядовому Сергею Пескараву
  6. рядовому Альберту Раднаеву
  7. ефрейтору Михаилу Кашину
  8. ефрейтору Андрею Бизяеву
  9. ефрейтору Дмитрию Сергиенко
  10. сержанту Никите Акимову.

Они участвовали и в ограблении. Их также проверяют на причастность к убийствам.

Прямая речь Венедиктовой: "В довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.

В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В Буче обнаружили тела сотен убитых и замученных горожан, погибшихво время оккупации города российской армией.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией.

Знать больше:

Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Убийство на углу водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

Темы: ВенедиктовапрокуратураБучавойна
Главное сегодня

Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

Гутерреш "шокирован", что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС

Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины

инфографикаПосле всех зверств армии РФ войну с Украиной поддерживают 74% россиян

видеоООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

дополненоРоссия атаковала центр Киева: попали в объект и дом, есть пострадавшие

Все новости...
Венедиктова
Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена
Венедиктова: Россияне совершали сексуальное насилие в отношении детей и пожилых людей
В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений РФ – Венедиктова
Последние новости
03:08
В Конгрессе США заявляют, что готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины – СМИ
02:29
Британия отправит 8 тысяч военных в Восточную Европу на масштабные учения
01:32
Завалило операционную, минимум 1 погибший: на "Азовстали" не понимают, как дальше спасать раненых
01:25
Харьковщина: россияне убили за сутки 5 мирных жителей и ранили 11
00:47
Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье
00:46
Состояние Цукерберга выросло на $11 миллиардов за день – Bloomberg
00:45
Черногория получила прозападное правительство
00:30
Руководство ОПЗ, выплатившее себе 7 миллионов премии, уволили
00:14
На Донбассе ВСУ отбили 9 атак и уничтожили 20 единиц вражеской техники
00:04
Война в Украине может длиться годами – Столтенберг
Все новости...