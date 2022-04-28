Прокуратура идентифицировала 10 россиян, пытавших людей в Буче

Прокуратура установила 10 военнослужащих РФ, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: Венедиктова рассказала, что прокуроры Бучанской окружной прокуратуры "присвоили заслуженные звания" подозреваемым в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:

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младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву рядовому Григорию Нарышкину рядовому Василию Князеву ефрейтору Семену Мальцеву рядовому Сергею Пескараву рядовому Альберту Раднаеву ефрейтору Михаилу Кашину ефрейтору Андрею Бизяеву ефрейтору Дмитрию Сергиенко сержанту Никите Акимову.

Они участвовали и в ограблении. Их также проверяют на причастность к убийствам.

Прямая речь Венедиктовой: "В довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.

В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении".

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Напомним:

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