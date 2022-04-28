Прокуратура идентифицировала 10 россиян, пытавших людей в Буче
Прокуратура установила 10 военнослужащих РФ, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.
Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook
Детали: Венедиктова рассказала, что прокуроры Бучанской окружной прокуратуры "присвоили заслуженные звания" подозреваемым в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:
- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
- рядовому Григорию Нарышкину
- рядовому Василию Князеву
- ефрейтору Семену Мальцеву
- рядовому Сергею Пескараву
- рядовому Альберту Раднаеву
- ефрейтору Михаилу Кашину
- ефрейтору Андрею Бизяеву
- ефрейтору Дмитрию Сергиенко
- сержанту Никите Акимову.
Они участвовали и в ограблении. Их также проверяют на причастность к убийствам.
Прямая речь Венедиктовой: "В довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.
В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении".
Напомним:
- В Буче обнаружили тела сотен убитых и замученных горожан, погибшихво время оккупации города российской армией.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией.
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