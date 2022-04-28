Окупанти скасували парад на 9 травня у Донецькій області
Четвер, 28 квітня 2022, 15:01
Ватажок так званої "ДРН" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів.
Джерело: Медуза з посиланням на російський "Інтерфакс"
Пряма мова Пушиліна: "Прийнято непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на конституційні кордони".
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Деталі: За словами ватажка бойовиків, таке рішення прийняте нібито задля безпеки людей.
Передісторія:
- Раніше державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе мером окупованого Мелітополя, заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.
- Також Росія не полишає надій окупувати Україну і навіть готує "карнавал перемоги", який загарбники хочуть провести 9 травня в Маріуполі.
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