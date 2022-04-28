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Окупанти скасували парад на 9 травня у Донецькій області

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 15:01

Ватажок так званої "ДРН" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів.

Джерело: Медуза з посиланням на російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пушиліна: "Прийнято непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на конституційні кордони".

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Деталі: За словами ватажка бойовиків, таке рішення прийняте нібито задля безпеки людей.

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Теми: Донецька областьокупаціяДень Перемоги
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