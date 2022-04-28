Оккупанты отменили парад на 9 мая в Донецкой области
Четверг, 28 апреля 2022, 15:01
Главарь так называемой "ДРН" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов.
Источник: Медуза со ссылкой на российский "Интерфакс"
Прямая речь Пушилина: "Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на конституционные границы".
Детали: По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей.
Предыстория:
- Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.
- Также Россия не оставляет надежды оккупировать Украину и уже готовит "карнавал победы", который захватчики хотят провести 9 мая в Мариуполе.