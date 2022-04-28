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Оккупанты отменили парад на 9 мая в Донецкой области

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 15:01

Главарь так называемой "ДРН" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов.

Источник: Медуза со ссылкой на российский "Интерфакс"

Прямая речь Пушилина: "Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на конституционные границы".

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Детали: По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей.

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Темы: Донецкая областьоккупацияДень Победы
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