Начальник генштаба РФ Герасимов прибыл в Изюм лично командовать наступлением – СМИ

Украинские военные журналисты со своих источников узнали, что в Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

Источник: украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами

Детали: По источникам издания, он уже якобы прибыл в пункт управления войсками ВС РФ в районе Изюма.

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Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это может быть красноречивым свидетельством того, что российское руководство всерьез сосредоточено на достижении хотя бы каких-нибудь тактических побед на Донбассе.

Кроме того, приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует, что назначение главы Южным военным округом генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украины не улучшило ситуацию с координацией и управлением подразделений на поле боя. Ранее Дворникова будто бы назначили для того, чтобы создать единую вертикаль командования и улучшить ситуацию с координацией действий российских подразделений на поле боя.

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