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Начальник генштаба РФ Герасимов прибыл в Изюм лично командовать наступлением – СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 15:54
российский президент владимир путин и генерал герасимов в декабре 2021 года. фото: getty images

Украинские военные журналисты со своих источников узнали, что в Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

Источник: украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами

Детали: По источникам издания, он уже якобы прибыл в пункт управления войсками ВС РФ в районе Изюма.

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это может быть красноречивым свидетельством того, что российское руководство всерьез сосредоточено на достижении хотя бы каких-нибудь тактических побед на Донбассе.

Кроме того, приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует, что назначение главы Южным военным округом генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украины не улучшило ситуацию с координацией и управлением подразделений на поле боя. Ранее Дворникова будто бы назначили для того, чтобы создать единую вертикаль командования и улучшить ситуацию с координацией действий российских подразделений на поле боя.

Предыстория:

  • В начале апреля Кремль якобы назначил генерала Дворникова главным командующим оккупационных войск РФ в Украине. В Министерстве обороны Великобритании публично прокомментировали, что это назначение свидетельствует о серьезных проблемах в управлении и координации российских войск, а также небрежном планировании военных операций на первом этапе вторжения.
  • После 11 марта, на третью неделю полномасштабной войны России против Украины, из публичного пространства исчезли Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
  • Утром 28 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался, что россияне накопили на Изюмском направлении дополнительные подразделения воздушно-десантных войск и около полутысячи единиц бронетехники, готовясь совершить вероятный прорыв линии обороны украинских защитников.

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Темы: РосcияИзюмармиявойна
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