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Призначення Дворнікова доводить неефективне довоєнне планування РФ - британська розвідка

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 09:24

Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Нездатність злагоджено координувати військові дії досі заважала російському вторгненню", - йдеться у повідомленні у Twitter.

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Зазначається, що, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, який межує з Донбасом.

"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі, коли російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили Росію переглянути свої операції", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, західні ЗМІ 8 квітня повідомили, що Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні: тепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який воював у Сирії, – він відповідає за покращення координації. 

Російські офіційні джерела не підтверджували факт призначення Дворнікова.

Теми: війнаРосія
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