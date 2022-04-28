Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запорожская область: оккупанты украли 61 тонну зерна

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 17:53
иллюстративное фото

Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы.

Источник: прокуратура Запорожской области

Детали: По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская.

Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте ГАЗ-53, также находившемся в распоряжении филиала.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним: На сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты приняли решение пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины, которую частично взяли под контроль оккупационные войска РФ.

Позже эта новость исчезла с сайта собрания и появилось сообщение, что это фейк.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойнапрокуратура
Главное сегодня

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Из-за нехватки горючего киевлян просят не ездить на собственных авто

фото Тотальный контроль и гетто: мариупольцам раздают "правила" жизни в оккупации – советник мэра

Харьковщина: ВСУ отбили стратегически важный населенный пункт возле Харькова

Все новости...
Запорожская область
Вблизи Мелитополя взорван мост, по которому россияне везли оружие и топливо – СМИ 
Президент поблагодарил украинцев на юге, борющихся с оккупантами
Запорожская область: россияне пытаются закрепиться, минуют окрестности заповедника
Последние новости
19:04
В Харькове определились с датой завершения учебного года в школах
18:54
Россияне в Харьковской области пытали и застрелили медика АТО
18:53
видеоМорпехи показали филигранную "демилитаризацию" вражеских БМП
18:50
Убытки АТБ исчисляются миллиардами гривень – директор
18:41
Планировал сдать город оккупантам: в Сумской области задержан глава ОТО
18:32
Посол Британии вернулась в Киев
18:27
Поезда в Одессу отменены на время комендантского часа 1-3 мая
18:20
На Киевщине поймали российского пулеметчика: заблудился и прятался
18:20
"Газпром" первой из российских компаний уходит с западных бирж по требованию Кремля
18:08
Испанский корабль с 200 тоннами военного груза для Украины прибыл в Польшу
Все новости...