Запорожская область: оккупанты украли 61 тонну зерна
Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы.
Источник: прокуратура Запорожской области
Детали: По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская.
Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте ГАЗ-53, также находившемся в распоряжении филиала.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним: На сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты приняли решение пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины, которую частично взяли под контроль оккупационные войска РФ.
Позже эта новость исчезла с сайта собрания и появилось сообщение, что это фейк.