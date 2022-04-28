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Запорожская область: оккупанты украли 61 тонну зерна

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 17:53
Запорожская область: оккупанты украли 61 тонну зерна
иллюстративное фото

Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы.

Источник: прокуратура Запорожской области

Детали: По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская.

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Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте ГАЗ-53, также находившемся в распоряжении филиала.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним: На сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты приняли решение пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины, которую частично взяли под контроль оккупационные войска РФ.

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Позже эта новость исчезла с сайта собрания и появилось сообщение, что это фейк.

Темы: Запорожская областьвойнапрокуратура
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