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Частину військ Росія забрала з Маріуполя на запорізький напрямок – розвідка США 

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 19:25
Частину військ Росія забрала з Маріуполя на запорізький напрямок – розвідка США 
російські солдати на репетиції до параду 9 травня в санкт-петербурзі, 28 квітня 2022 року. фото: getty images

Американська розвідка твердить, що росіяни перекинули частину підрозділів із Маріуполя на запорізький напрямок, хоча українці досі контролюють територію "Азовсталі".

Джерело: високопосадовець США на умовах анонімності в коментарі журналістам CNN

Пряма мова чиновника: "У плані втрати і захоплення територій, то на Донбасі там постійно все переходить з рук у руки (обох сторін – ред.).

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Також у нас є попередні ознаки того, що, поки російських призовників (яких привезли до України поповнити війська – ред.) не кидають у бій, у них дуже велика готовність воювати через їхню надмірну залежність від російської пропаганди вдома, але щойно вони відчують опір українських сил, їхнє бажання воювати відразу щезає і бойових дух підрозділів стрімко падає".

Деталі: За його словами, просування російських окупантів на Донбасі повільне й неоднакове на різних напрямках через запеклий опір українських захисників та проблеми з постачанням росіян.

Водночас, поблизу Ізюма росіяни просунулись у південному та східному напрямках, хоча вимушені відповідати на серйозний вогневий опір української армії.

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Американський посадовець додав, що захоплення територій росіян відбувається "крок за кроком" і не пришвидшено. Упродовж доби росіяни не спроможні просунутися вглиб більше, ніж на кілька кілометрів, бо вони бояться відійти занадто далеко від своїх ліній постачання й комунікацій.

Розвідка США нібито підтвердила, що росіяни збільшили кількість батальйонно-тактичних груп, які діють в Україні, з 85 до 92 впродовж тижня.

Крім того, співрозмовник журналістів розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого Росія запустила по території України більше 1900 ракет. 

Передісторія:

  • У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 28 квітня вказали, що росіяни скидали впродовж доби потужні авіаційні бомби на "Азовсталь", де переховується цивільне населення. У напрямку Запоріжжя та на південь від Ізюма ворог не мав успіху.
  • США нещодавно суттєво розширили обсяг і темп обміну розвідувальними даними з українською владою.
  • Американські журналісти дізналися, що розвідка США оперативно надає Україні всі розвіддані щодо цілей ракетних ударів росіян, так що українські військові швидко переміщують комплекси ПВО та авіацію з-під російських ракет.

Теми: розвідкаМаріупольІзюмбойові дії
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