Через дані розвідки США російські війська стріляють по порожніх полях – ЗМІ

Американська розвідка ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням щодо того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко перемістити системи ППО.

Джерело: неназвані чинні та колишні чиновники в американській владі в коментарі журналістам телеканалу NBC News

Деталі: Чинні й колишні чиновники американської адміністрації кажуть, що США безперервно передають українському військово-політичному керівництву інформацію щодо місця й часу російських повітряних атак.

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Через це українське керівництво вчасно переміщує свої системи ППО та авіацію, тож російські ракети нібито влучають у пусті поля.

Речник Національної ради безпеки США підтвердив, що американська адміністрація ділиться оперативною, детальною інформацією щодо військової ситуації.

За словами одного з колишніх високопосадовців, американська розвідка передає оперативні дані із комерційних супутників на орбіті, які відстежують російські війська та авіацію. Але спецслужби США надають також і деталі щодо родів військ та підрозділів російської армії, які діють у різних точках на театрі бойових дій.

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Крім того, завдяки цьому обміну інформаціію між розвідувальними агенціями, у перші дні вторгнення українські сили зуміли вчасно збити великий російський транспортний літак із сотнями десантників на борту. Цей літак росіяни збирались посадити в аеропорту ім. Антонова в Гостомелі.

За словами чиновників, ЦРУ зосереджене на операції з охорони президента Володимира Зеленського, надаючи особистій охороні президента оперативні дані щодо планів російських диверсантів.

ЦРУ дає рекомендації Управлінню державної охорони, коли і куди перемістити Зеленського, щоб він не перебував з усім військовим і політичним керівництвом в одному місці.

Ще одне джерело натякнуло журналістам, що в останні тижні обмін розвідданими між українським урядом та розвідувальними агенціями США ще більше пожвавився.

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