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Через дані розвідки США російські війська стріляють по порожніх полях – ЗМІ

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 15:59
фото ілюстративне: getty images

Американська розвідка ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням щодо того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко перемістити системи ППО.

Джерело: неназвані чинні та колишні чиновники в американській владі в коментарі журналістам телеканалу NBC News

Деталі: Чинні й колишні чиновники американської адміністрації кажуть, що США безперервно передають українському військово-політичному керівництву інформацію щодо місця й часу російських повітряних атак.

Через це українське керівництво вчасно переміщує свої системи ППО та авіацію, тож російські ракети нібито влучають у пусті поля.

Речник Національної ради безпеки США підтвердив, що американська адміністрація ділиться оперативною, детальною інформацією щодо військової ситуації.

За словами одного з колишніх високопосадовців, американська розвідка передає оперативні дані із комерційних супутників на орбіті, які відстежують російські війська та авіацію. Але спецслужби США надають також і деталі щодо родів військ та підрозділів російської армії, які діють у різних точках на театрі бойових дій.

Крім того, завдяки цьому обміну інформаціію між розвідувальними агенціями, у перші дні вторгнення українські сили зуміли вчасно збити великий російський транспортний літак із сотнями десантників на борту. Цей літак росіяни збирались посадити в аеропорту ім. Антонова в Гостомелі.

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За словами чиновників, ЦРУ зосереджене на операції з охорони президента Володимира Зеленського, надаючи особистій охороні президента оперативні дані щодо планів російських диверсантів. 

ЦРУ дає рекомендації Управлінню державної охорони, коли і куди перемістити Зеленського, щоб він не перебував з усім військовим і політичним керівництвом в одному місці.

Ще одне джерело  натякнуло журналістам, що в останні тижні обмін розвідданими між українським урядом та розвідувальними агенціями США ще більше пожвавився.

Передісторія:

  • 13 квітня американські журналісти розповіли, що після тиску з боку Конгресу, розвідувальні відомства США розпочали ділитися даними з Україною щодо цілей росіян в окупованому Криму та Донбасі. Раніше влада США побоювалась давати ці дані з огляду на можливий наступ української армії й кровопролиття.
  • Раніше 7 квітня міністр оборони США Ллойд Остін уперше на рівні керівництва країною підтвердив про такий постійний обмін розвідданими між Україною та США.
  • Розвідка США привселюдно застерегла, що російський президент Володимир Путін буде намагатися будь-якою ціною досягти якоїсь перемоги до свята 9 Травня.
  • Наприкінці березня міністерство оборони США з огляду на свої розвіддані стверджувало, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном.

Теми: розвідкаСШАвійна
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