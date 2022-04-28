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Часть войск Россия забрала из Мариуполя на запорожское направление – разведка США

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 19:25
Часть войск Россия забрала из Мариуполя на запорожское направление – разведка США
российские солдаты на репетиции парада парада 9 мая в санкт-петербурге, 28 апреля 2022 года. фото: getty images

Американская разведка утверждает, что россияне перебросили часть подразделений из Мариуполя на запорожское направление, хотя украинцы до сих пор контролируют территорию "Азовстали".

Источник: неназванный высокопоставленный чиновник США в комментарии журналистам CNN

Прямая речь чиновника: "В плане потери и захвата территорий, то на Донбассе там постоянно все переходит из рук в руки (обе стороны – ред.).

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Также у нас есть предварительные признаки того, что, пока российских призывников (которых бросают в бой в Украине – ред.) не бросают в бой, у них очень большая готовность воевать из-за их чрезмерной зависимости от российской пропаганды дома, но как только они ощутят сопротивление украинских сил, их желание воевать сразу исчезает и боевых дух подразделений стремительно падает".

Детали: По его словам, продвижение российских оккупантов на Донбассе медленное и неоднородное на разных направлениях из-за ожесточенного сопротивления украинских защитников и проблем со снабжением россиян.

В то же время, вблизи Изюма россияне продвинулись в южном и восточном направлениях, хотя вынуждены отвечать на серьезное огневое сопротивление украинской армии.

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Американский чиновник добавил, что захват территорий россиян происходит "шаг за шагом" и не в ускоренном темпе. На протяжении суток россияне не могут осуществить наступление вглубь более, чем несколько километров, потому что они боятся отойти слишком далеко от своих линий снабжения и коммуникаций.

Разведка США якобы подтвердила, что россияне увеличили количество действующих в Украине батальонно-тактических групп с 85 до 92 в течение недели.

Кроме того, собеседник журналистов рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля Россия запустила по территории Украины более 1900 ракет.

Предыстория:

  • В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 28 апреля указали, что россияне сбрасывали в течение суток мощные авиационные бомбы на "Азовсталь", где прячется гражданское население. В направлении Запорожья и к югу от Изюма враг не имел успеха.
  • США недавно существенно расширили объем и темп обмена разведывательными данными с украинскими властями.
  • Американские журналисты узнали, что разведка США оперативно предоставляет Украине все разведданные касательно целей ракетных ударов россиян, так что украинские военные быстро перемещают комплексы ПВО и авиацию из-под российских ракет.

Темы: разведкаМариупольИзюмбоевые действия
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