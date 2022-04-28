Росіяни вдруге за день обстріляли прикордонників на Чернігівщині
Четвер, 28 квітня 2022, 21:02
Російські окупанти з мінометів обстріляли позиції українських прикордонників на Чернігівщині.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Дослівно: "Ворог вдруге за сьогодні обстріляв Чернігівщину.
Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ".
Деталі: Росіяни здійснювали обстріл з території села Ломаковка на боці РФ.
Передісторія:
- Удень 28 квітня російські військові обстріляли з гранатомета позиції українських прикордонників на пункті "Сеньківка" на Чернігівщині.
- У суботу 23 квітня росіяни також обстрілювали позиції українських прикордонників на Чернігівщині.
ВІДЕО ДНЯ