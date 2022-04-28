Росіяни вдруге за день обстріляли прикордонників на Чернігівщині

Російські окупанти з мінометів обстріляли позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Ворог вдруге за сьогодні обстріляв Чернігівщину.

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Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ".

Деталі: Росіяни здійснювали обстріл з території села Ломаковка на боці РФ.

Місце, з якого росіяни вели обстріл по українських прикордонниках мапа: google maps

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