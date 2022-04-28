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Росіяни вдруге за день обстріляли прикордонників на Чернігівщині

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 21:02
фото ілюстративне: дпсу

Російські окупанти з мінометів обстріляли позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби 

Дослівно: "Ворог вдруге за сьогодні обстріляв Чернігівщину.

Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ".

Деталі: Росіяни здійснювали обстріл з території села Ломаковка на боці РФ.

Місце, з якого росіяни вели обстріл по українських прикордонниках
Місце, з якого росіяни вели обстріл по українських прикордонниках
мапа: google maps

Передісторія:

  • Удень 28 квітня російські військові обстріляли з гранатомета позиції українських прикордонників на пункті "Сеньківка" на Чернігівщині.
  • У суботу 23 квітня росіяни також обстрілювали позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

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Теми: Чернігівська областьПрикордонна службаобстрілРосія
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