Россияне второй раз за день обстреляли пограничников в Черниговской области

Российские оккупанты из минометов обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Враг второй раз за сегодня обстрелял Черниговщину.

Взрывы около десятка минометных мин были зафиксированы пограничниками Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ".

Детали: Россияне производили обстрел с территории села Ломаковка на стороне РФ.

Место, откуда россияне вели обстрелы по пограничникам карта: google maps

Предыстория:

Днем 28 апреля российские военные обстреляли из гранатомета позиции украинских пограничников на пункте "Сеньковка" в Черниговской области.

В субботу 23 апреля россияне также обстреливали позиции украинских пограничников в Черниговской области.