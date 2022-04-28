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Россияне второй раз за день обстреляли пограничников в Черниговской области

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 21:02
фото иллюстративное: гпсу

Российские оккупанты из минометов обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Враг второй раз за сегодня обстрелял Черниговщину.

Взрывы около десятка минометных мин были зафиксированы пограничниками Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ".

Детали: Россияне производили обстрел с территории села Ломаковка на стороне РФ.

Место, откуда россияне вели обстрелы по пограничникам
Место, откуда россияне вели обстрелы по пограничникам
карта: google maps

Предыстория:

  • Днем 28 апреля российские военные обстреляли из гранатомета позиции украинских пограничников на пункте "Сеньковка" в Черниговской области.
  • В субботу 23 апреля россияне также обстреливали позиции украинских пограничников в Черниговской области.

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Темы: Черниговская областьПограничная службаобстрелРосcия
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