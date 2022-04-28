Россияне второй раз за день обстреляли пограничников в Черниговской области
Четверг, 28 апреля 2022, 21:02
Российские оккупанты из минометов обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Враг второй раз за сегодня обстрелял Черниговщину.
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Взрывы около десятка минометных мин были зафиксированы пограничниками Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ".
Детали: Россияне производили обстрел с территории села Ломаковка на стороне РФ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 28 апреля российские военные обстреляли из гранатомета позиции украинских пограничников на пункте "Сеньковка" в Черниговской области.
- В субботу 23 апреля россияне также обстреливали позиции украинских пограничников в Черниговской области.