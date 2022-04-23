Росіяни знову обстріляли прикордонників на Чернігівщині

Російські війська ввечері 22 квітня обстріляли прикордоння Чернігівської області з гранатомета.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Напередодні росіяни обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону.

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Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка.

Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як Сили оборони України витіснили загарбників з області, зазначають у ДПСУ.

Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів.

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Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів, на щастя, не постраждали.

Що передувало: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.