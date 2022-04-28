Росія у четвер увечері випустила по Києву 5 ракет – Зеленський

Одразу по завершенні переговорів президента Володимира Зеленського з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем Росія випустила по Києву 5 ракет.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні, одразу по завершенню наших перемовин (із Гуттерешем – ред.) в Києві у місто полетіли російські ракети. Пʼять ракет.

І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції".

Деталі: За словами Зеленського, російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують, що "ще не можна розслаблятись".

"Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись. Ще потрібно гнати окупантів", – наголосив він.

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Що передувало: У Шевченківському районі Києва, що в центрі міста, після 20 години ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч. В даний час у столиці перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За останніми даними, внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва постраждало 6 людей.