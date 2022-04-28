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Россия в четверг вечером выпустила по Киеву 5 ракет – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 22:47
Россия в четверг вечером выпустила по Киеву 5 ракет – Зеленский
последствия обстрела Киева 28 апреля, фото Ольги Кириленко, УП

Сразу после завершения переговоров президента Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Россия выпустила по Киеву 5 ракет.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сегодня, сразу после завершения наших переговоров (с Гуттерешем – ред.) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет.

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И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции".

Детали: По словам Зеленского, российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют, что "еще нельзя расслабляться".

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"Нельзя думать, что война уже заканчивается. Нам еще предстоит бороться. Еще нужно гнать оккупантов", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В Шевченковском районе Киева в центре города после 20 часов вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом. В настоящее время в столице находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева пострадали 6 человек.

Темы: ЗеленскийКиеввойнаРосcия
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