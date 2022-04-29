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Харківщина: росіяни вбили за добу 5 мирних жителів і поранили 11

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 01:25
Харківщина: росіяни вбили за добу 5 мирних жителів і поранили 11
руйнування на Харківщині, фото: ХОДА

У Харківській області за минулу добу росіяни вбили 5 мирних мешканців і ще 11 поранили.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено.

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Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківського району. У Хролах - 1 поранений, в Котлярах - 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці - 5 поранених і 2 загиблих".

"…окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи.

Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону. Ворог несе великі втрати".

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Теми: Харківська областьвійна
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