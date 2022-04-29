Харьковщина: россияне убили за сутки 5 мирных жителей и ранили 11

В Харьковской области за минувшие сутки россияне убили 5 мирных жителей и еще 11 ранили.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Враг продолжил бить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. 2 мирных жителя погибли, 4 харьковчан ранены.

Также продолжились обстрелы населённых пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших".

"…оккупанты предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки, Довгенького и Большой Камышевахи.

Но понесли большие потери и вынуждены были отступить. Наши защитники героически удерживают оборону. Враг несет большие потери".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ