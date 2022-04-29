Российские ракеты над украинскими АЭС могут привести к ядерной аварии – МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что п российские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию.

Источник: Гросси, цитирует сайт ООН

Прямая речь: "МАГАТЭ изучает доказательства, и если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь очень серьезные последствия.

Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС и привести к ядерной аварии".

Детали: По его словам, Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 года камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС.

Кроме того, он сообщил, что был опубликован доклад, в котором представлены выводы по ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом.

В настоящее время из 15 энергоблоков, имеющихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС.

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Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Напомним: Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый же день полномасштабной войны РФ против Украины – 24 февраля, а Запорожскую АЭС – 4 марта.

Южноукраинская АЭС расположена неподалеку от города Южноукраинск в Николаевской области.

В Украине находятся пять атомных электростанций: Запорожская АЭС, Южноукраинская АЭС, Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Чернобыльская АЭС. ЧАЭС не эксплуатируется.