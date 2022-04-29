Враг утром обстрелял Днепропетровскую область
Пятница, 29 апреля 2022, 08:24
Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки".
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Детали: Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, люди не пострадали. Но эту информацию еще уточняют.
Предыстория:
- 28 апреля российская армия нанесла ракетный удар по бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.
- Утром 27 апреля украинские защитники сбили российскую ракету в Днепропетровской области, пострадавших нет.
- 27 апреля российские войска трижды за день обстреляли кассетными снарядами село Большая Костромка в Днепропетровской области.
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