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Жінок з дітьми та літніх людей просять ще не повертатися у Київ

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:12
Жінок з дітьми та літніх людей просять ще не повертатися у Київ
КИЇВ, ФОТО GETTY IMAGES

Київська військова адміністрація просить наразі не повертатися у місто студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку.

Джерело: Київська ВА у Telegram

Деталі: Зазначається, що зараз помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах. Та й безпосередньої загрози захоплення столиці – немає.

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ВА наголошує, що загроза для Києва не зникла, а вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням.

Дослівно: "Враховуючи останні події пов’язані із пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території РФ, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла.

Ми просимо не повертатися студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку!".

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Теми: КиїввійнаобстрілРосія
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