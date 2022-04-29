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Женщин с детьми и пожилых людей просят еще не возвращаться в Киев

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 10:12
КИЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Киевская военная администрация просит пока не возвращаться в город студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей.

Источник: Киевская ВА в Telegram

Детали: Отмечается, что сейчас заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Да и непосредственной угрозы захвата столицы нет.

ВА отмечает, что угроза для Киева не исчезла, а вчерашние ракетные удары являются подтверждением.

Дословно: "Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории РФ, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла.

Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!".

Темы: КиеввойнаобстрелРосcия
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