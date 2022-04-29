Женщин с детьми и пожилых людей просят еще не возвращаться в Киев
Пятница, 29 апреля 2022, 10:12
Киевская военная администрация просит пока не возвращаться в город студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей.
Источник: Киевская ВА в Telegram
Детали: Отмечается, что сейчас заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Да и непосредственной угрозы захвата столицы нет.
ВА отмечает, что угроза для Киева не исчезла, а вчерашние ракетные удары являются подтверждением.
Дословно: "Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории РФ, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла.
Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!".