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Кличко: Ворог продовжує цілити в мирні будинки, всього вже загинула сотня киян

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:36
Кличко: Ворог продовжує цілити в мирні будинки, всього вже загинула сотня киян
фото ДСНС

За більш ніж два місяці війни у Києві загинуло понад 100 людей, поранено 435 мирних киян.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки - тому свідчення. Рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Він - новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців.

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Слава Богу, ніхто не загинув (невдовзі після цього відеозвернення Кличко повідомив що рятувальники знайшли тіло загиблої людини -ред.). Але є постраждалі. 4 людей госпіталізували".

Деталі: За словами Кличка, всього за понад 2 місяці варварської навали Росії в столиці було поранено 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинули, серед них - 4 дитини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Київська військова адміністрація просить наразі не повертатися у місто студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку.

Теми: Київвійна
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