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Кличко: Враг продолжает целиться в мирные дома, всего уже погибла сотня киевлян

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 10:36
фото ГСЧС

За более чем два месяца войны в Киеве погибли более 100 человек, ранены 435 мирных киевлян.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Киев продолжает находиться под прицелом врага. Вчерашняя атака, ракеты в мирные дома - тому свидетельство. Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он - новый и малонаселенный, поэтому там было немного жителей.

Слава Богу, никто не погиб (вскоре после этого видеообращения Кличко сообщил, что спасатели нашли тело погибшего человека -ред.). Но есть пострадавшие. 4 человека госпитализированы".

Детали: По словам Кличко, всего за 2 месяца варварского нашествия России в столице было ранено 435 мирных жителей. Чуть больше 100 погибли, среди них – 4 ребенка.

Напомним: Киевская военная администрация просит пока не возвращаться в город студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей.

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Темы: Киеввойна
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