Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ: від ракетного обстрілу 28 квітня загинула журналістка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 12:09
Київ: від ракетного обстрілу 28 квітня загинула журналістка
фото ДСНС

Під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, куди 28 квітня поцілила російська ракета, знайшли тіло загиблої людини, це журналістка.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Друзі! Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого".

Реклама:

Деталі: За даними журналістів, загибла - Віра Гирич, яка працювала продюсером в українському бюро "Радіо Свобода" в Києві.

РС офіційно підтвердила загибель колеги.

Дослівно: Продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала".

 

Що передувало: Увечері 28 квітня у Шевченківському районі Києва, що в центрі міста ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч. Будинок був новим і ще малонаселеним. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про близько десяток постраждалих. Уранці 29 квітня очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що було госпіталізовано 4 людей.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київ
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: