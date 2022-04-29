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Київ: від ракетного обстрілу 28 квітня загинула журналістка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 12:09
фото ДСНС

Під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, куди 28 квітня поцілила російська ракета, знайшли тіло загиблої людини, це журналістка.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Друзі! Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого".

Деталі: За даними журналістів, загибла - Віра Гирич, яка працювала продюсером в українському бюро "Радіо Свобода" в Києві.

РС офіційно підтвердила загибель колеги.

Дослівно: Продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

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Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала".

 

Що передувало: Увечері 28 квітня у Шевченківському районі Києва, що в центрі міста ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч. Будинок був новим і ще малонаселеним. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про близько десяток постраждалих. Уранці 29 квітня очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що було госпіталізовано 4 людей.

Теми: Київвійна
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