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Тотальний контроль і гетто: маріупольцям роздають "правила" життя в окупації – радник мера

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:31
Окупанти роздягають жителів Маріуполя для перевірки. Фото з Telegram Андрющенка

Російські окупанти почали розповсюджувати у Маріуполі листівки під назвою "Основні питання", які насправді є своєрідними "правилами життя" в окупації.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації.

Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Тотальний контроль. Справжнє гетто".  

Деталі: Окупанти повідомляють, що всі мешканці мають проходити фільтрація (загарбники це називають верифікація). Вона обов’язкова для всіх. Не тільки для тих, хто виїжджає з Маріуполя, а й для тих, хто хоче їхати навіть в окупований Донецьк. 

Також, згідно з листівкою, перевести безготівкові гроші в готівкові неможливо. 

 
Фото з Telegram Андрющенка 

Отримати компенсації за зруйноване житло або за його відновлення власними силами маріупольці теж не зможуть.  

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Фото з Telegram Андрющенка 

Переміщуватися на приватних машинах навіть в окуповану частину Донецької області дозволено виключно в складі колони.   

Виїзд в Україну можливий, але окупанти відразу залякують мешканців, що їм нібито відразу "вручать повістку і відправлять на фронт". 

 

Андрющенко закликав маріупольців передавати усім, що "ніхто нікому нічого не вручає, а Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами".

Нагадаємо: Україна сподівається 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі "Азовсталь" разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.

 

Теми: Маріупольвійнаокупація
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