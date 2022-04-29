Тотальний контроль і гетто: маріупольцям роздають "правила" життя в окупації – радник мера

Окупанти роздягають жителів Маріуполя для перевірки. Фото з Telegram Андрющенка

Російські окупанти почали розповсюджувати у Маріуполі листівки під назвою "Основні питання", які насправді є своєрідними "правилами життя" в окупації.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації.

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Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Тотальний контроль. Справжнє гетто".

Деталі: Окупанти повідомляють, що всі мешканці мають проходити фільтрація (загарбники це називають верифікація). Вона обов’язкова для всіх. Не тільки для тих, хто виїжджає з Маріуполя, а й для тих, хто хоче їхати навіть в окупований Донецьк.

Також, згідно з листівкою, перевести безготівкові гроші в готівкові неможливо.

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Фото з Telegram Андрющенка

Отримати компенсації за зруйноване житло або за його відновлення власними силами маріупольці теж не зможуть.

Фото з Telegram Андрющенка

Переміщуватися на приватних машинах навіть в окуповану частину Донецької області дозволено виключно в складі колони.

Виїзд в Україну можливий, але окупанти відразу залякують мешканців, що їм нібито відразу "вручать повістку і відправлять на фронт".

Андрющенко закликав маріупольців передавати усім, що "ніхто нікому нічого не вручає, а Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами".

Нагадаємо: Україна сподівається 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі "Азовсталь" разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.