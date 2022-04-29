Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського анонсують операцію з виведення людей із "Азовсталі" 

Роман Романюк, Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:30
У Зеленського анонсують операцію з виведення людей із Азовсталі 

Україна сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі "Азовсталь" разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.

Джерело: "Reuters", "Українська правда"

Деталі: В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що "сьогодні планується операція щодо виведення цивільного населення з заводу", але не уточнили подробиць.

Реклама:

За даними УП, евакуація цивільних із "Азовсталі" планувалася ще на четвер, 28 квітня, однак процес зупинив нічний авіаобстріл госпіталю на "Азовсталі".

Як переконують співрозмовники УП у владі, після евакуації цивільних Україна спробує провести евакуацію найбільш важких поранених із заводу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в четвер російські окупанти продовжували спроби штурму "Азовсталі ", знову було перекрито рух у Лівобережному районі міста від парку Веселка. 

ВІДЕО ДНЯ

"На штурм, окрім живої сили, було кинуто багато важкої техніки, зокрема танків. Успіху не досягнуто, тому обстріли та бомбардування тривають", – написав він у Telegram.

"Щодо евакуації. Просимо всіх очікувати на офіційну інформацію і, з розумінням ставлячись до актуальності та наших спільних переживань, утримуватись від висвітлення подій, навіть якщо вам стало щось відомо. Це дуже делікатна справа, тому дайте всім спокійно робити свою справу і не провокуйте формальні приводи для зриву", – закликав Андрющенко. 

Штурм
Штурм "Азовсталі"
Фото з Telegram Петра Андрющенка

Нагадаємо: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з Зеленським у Києві в четвер 28 квітня заявив, що ведуться інтенсивні обговорення щодо можливості евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 

Напередодні Гутерріш відвідав Москву й запропонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. 

Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у четвер виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь" і, опинившись у безвиході, закликали світ просити про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни.

УП, доповнено
Теми: МаріупольевакуаціяОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Втрати російської армії в Україні сягнули 23 тисяч вояк
Жінок з дітьми та літніх людей просять ще не повертатися у Київ
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів: понад 30 мін
В ОП кажуть, що зустріч Зеленського й Путіна – не на часі
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: