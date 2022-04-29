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У Зеленського анонсують операцію з виведення людей із "Азовсталі" 

Роман Романюк, Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:30

Україна сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі "Азовсталь" разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.

Джерело: "Reuters", "Українська правда"

Деталі: В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що "сьогодні планується операція щодо виведення цивільного населення з заводу", але не уточнили подробиць.

За даними УП, евакуація цивільних із "Азовсталі" планувалася ще на четвер, 28 квітня, однак процес зупинив нічний авіаобстріл госпіталю на "Азовсталі".

Як переконують співрозмовники УП у владі, після евакуації цивільних Україна спробує провести евакуацію найбільш важких поранених із заводу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в четвер російські окупанти продовжували спроби штурму "Азовсталі ", знову було перекрито рух у Лівобережному районі міста від парку Веселка. 

"На штурм, окрім живої сили, було кинуто багато важкої техніки, зокрема танків. Успіху не досягнуто, тому обстріли та бомбардування тривають", – написав він у Telegram.

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"Щодо евакуації. Просимо всіх очікувати на офіційну інформацію і, з розумінням ставлячись до актуальності та наших спільних переживань, утримуватись від висвітлення подій, навіть якщо вам стало щось відомо. Це дуже делікатна справа, тому дайте всім спокійно робити свою справу і не провокуйте формальні приводи для зриву", – закликав Андрющенко. 

Штурм
Штурм "Азовсталі"
Фото з Telegram Петра Андрющенка

Нагадаємо: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з Зеленським у Києві в четвер 28 квітня заявив, що ведуться інтенсивні обговорення щодо можливості евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 

Напередодні Гутерріш відвідав Москву й запропонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. 

Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у четвер виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь" і, опинившись у безвиході, закликали світ просити про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни.

УП, доповнено
Теми: МаріупольевакуаціяОфіс президентавійна
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