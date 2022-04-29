Тотальный контроль и гетто: мариупольцам раздают "правила" жизни в оккупации – советник мэра

Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", которые на самом деле являются своеобразными "правилами жизни" в оккупации.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопросы". Именно они показывают все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации.

Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Тотальный контроль. Настоящее гетто".

Детали: Оккупанты сообщают, что все жители должны проходить фильтрацию (захватчики это называют верификация). Она обязательна для всех. Не только для выезжающих из Мариуполя, но и для тех, кто хочет ехать даже в оккупированный Донецк.

Также, согласно листовке, перевести безналичные деньги в наличные невозможно.

Фото Из Telegram АндрющенкО

Получить компенсации за разрушенное жилье или его восстановление собственными силами мариупольцы тоже не смогут.

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Фото из Telegram Андрющенко

Перемещаться на частных машинах даже в оккупированную часть Донецкой области можно только в составе колонны.

Выезд в Украину возможен, но оккупанты сразу запугивают жителей, что им якобы сразу "вручат повестку и отправят на фронт".

Фото из Telegram Андрющенко

Андрющенко призвал мариупольцев передавать всем, что "никто никому ничего не вручает, а Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями".

Напомним: Украина надеется 29 апреля эвакуировать мирных жителей, скрывающихся на металлургическом заводе "Азовсталь" вместе с последними бойцами, защищающими Мариуполь.