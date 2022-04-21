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Загрози нема – Пентагон про запуск Росією балістичної ракети

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 07:22
Загрози нема – Пентагон про запуск Росією балістичної ракети
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В оборонному відомстві Сполучених Штатів знали про випробування балістичної ракети Росією і не вбачають у цьому загрози.

Джерело: Пентагон, речниця Білого дому Джен Псакі, цитує CNN

Дослівно: "Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новим договором СНО (російсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь – ред.) про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету (МБР)…

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Ми не вважаємо це випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників.

Департамент залишається зосередженим на незаконній і неспровокованій агресії Росії проти України".

Деталі: Псакі заявила, що випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Росією не змінить позицію Білого дому щодо допомоги Україні.

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Вона пообіцяла, що США продовжуватимуть надавати як військову допомогу, так і допомогу в галузі безпеки.

Що передувало: Росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". 

Теми: СШАРосіязброя
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