На росТВ пугают страны Европы ядерным ударом за помощь Украине

В эфире телеканала "Россия 1" российская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.

Источник: видеофрагмент, опубликованный в телеграм-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня"

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Прямая речь Журавлева: "Один "Сармат" и все – были Британские острова, нет Британских островов. Я серьезно говорю".

Детали: Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Попов пытался возразить, что Великобритания тоже располагает ядерным вооружением, и в этой войне "не выживет никто", "никого не будет на планете".

"Начнем сначала, с чистого листа", - прокомментировала Скабеева.

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Она рассказала, что время полета "Сармата" от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа – 200 секунд, до Лондона – 202 секунды.

В эфире продемонстрировали соответствующую картинку с подписью "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия".

"Им эту картинку надо тоже показывать. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Все, здравствуйте, прилетело", - сказал Журавлев.

Что предшествовало: Россияне провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов заявили, что не видят в этом угрозы.