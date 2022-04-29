МЗС РФ шантажує висилкою західних журналістів, якщо заблокують їхній канал на YouTube

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова шантажує висилкою західних журналістів з Росії, якщо YouTube заблокує канал міністерства.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости" з посиланням на слова Захарової

Пряма мова Захарової: "Тобто ще один "страйк" - і канал МЗС Росії у YouTube буде відключено.

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Вангую. Відключать канал МЗС у YouTube – хтось із CNN поїде додому. І з BBC теж".

Деталі: Платформа YouTube повідомила власників каналу МЗС РФ на платформі, що вони вдруге порушують умови користування й стандарти інтернет-ресурсу.

Відповідно до правил платформи, три таких порушення упродовж 90 днів є достатньою умовою для повного блокування каналу-порушника на YouTube.

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