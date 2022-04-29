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МИД РФ шантажирует высылкой западных журналистов, если заблокируют их канал на YouTube

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 19:38
МИД РФ шантажирует высылкой западных журналистов, если заблокируют их канал на YouTube
фото иллюстративное: getty images

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова шантажирует высылкой западных журналистов из России, если YouTube заблокирует канал министерства.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости" со ссылкой на слова Захаровой

Прямая речь Захаровой: "То есть еще одна забастовка – и канал МИД России в YouTube будет отключен.

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Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN уедет домой. И из BBC тоже".

Детали: Платформа YouTube сообщила владельцам канала МИД РФ на платформе, что они во второй раз нарушили условия использования и стандарты интернет-ресурса.

Согласно правилам платформы, три таких нарушения в течение 90 дней являются достаточным условием для полной блокировки канала-нарушителя на YouTube.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 апреля YouTube заблокировал доступ к видеозаписи брифинга Захаровой о войне в Украине.
  • 9 апреля Google заблокировал канал Госдумы РФ на YouTube.

Темы: соцсетиРосcияСМИ
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