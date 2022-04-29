МИД РФ шантажирует высылкой западных журналистов, если заблокируют их канал на YouTube

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова шантажирует высылкой западных журналистов из России, если YouTube заблокирует канал министерства.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости" со ссылкой на слова Захаровой

Прямая речь Захаровой: "То есть еще одна забастовка – и канал МИД России в YouTube будет отключен.

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Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN уедет домой. И из BBC тоже".

Детали: Платформа YouTube сообщила владельцам канала МИД РФ на платформе, что они во второй раз нарушили условия использования и стандарты интернет-ресурса.

Согласно правилам платформы, три таких нарушения в течение 90 дней являются достаточным условием для полной блокировки канала-нарушителя на YouTube.

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