Дніпропетровщина: Росія обстріляла два села

Росіяни у п'ятницю ввечері обстріляли два села на Дніпропетровщині, минулося без людських жертв.

Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА) у Telegram

Деталі: 29 квітня окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду.

Реклама:

Під удари російських "Ураганів" потрапили населені пункти Велика Костромка та Мала Костромка.

В результаті обстрілів росіянами пошкоджені кілька житлових будинків, минулося без жертв.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.