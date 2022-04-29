Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: Росія обстріляла два села

Світлана КізіловаП'ятниця, 29 квітня 2022, 20:08
Наслідки обстрілу Росією Дніпропетровщини, фото ОДА (ОВА)

Росіяни у п'ятницю ввечері обстріляли два села на Дніпропетровщині, минулося без людських жертв.

Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА) у Telegram

Деталі: 29 квітня окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду.

Під удари російських "Ураганів" потрапили населені пункти Велика Костромка та Мала Костромка.

В результаті обстрілів росіянами пошкоджені кілька житлових будинків, минулося без жертв.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

фотоРосія вдарила ракетами по Одещині: пошкоджено аеропорт

Російські війська готуються посилити натиск на сході України - Міноборони

ВІДЕОРосійські спецслужби через криміналітет готували заколот в Одесі

відеоАнджеліна Джолі приїхала в Україну

фотоМатері полоненого в Маріуполі військового відправили фото мертвого сина

фотоУ Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну

Усі новини...
Дніпропетровська область
Військові збили безпілотник над Дніпропетровщиною, той впав на будинок
Ворог вранці обстріляв Дніпропетровщину
Армія РФ влучила ракетою в покинуту промзону на Дніпропетровщині
Останні новини
18:58
У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем
18:46
У Каховці росіяни викрали місцевого директора школи
18:44
Українська влада завершила навчальний рік в окупованому Енергодарі
18:40
фотоРосія вдарила ракетами по Одещині: пошкоджено аеропорт
18:25
Як Параска Плитка-Горицвіт здолала ГУЛАГ - репортаж із Криворівні
18:21
Квитки на потяги знову можна придбати онлайн – УЗ
18:19
відеоПентагон показав відправку бронетранспортерів М113 в Україну
18:18
фотоРосія шпигує на Донеччині безпілотниками рятувальників - пресцентр ООС
18:00
Новий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова
17:40
Нафтове ембарго ЄС проти РФ може запрацювати до кінця року – Bloomberg
Усі новини...