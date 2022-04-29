Дніпропетровщина: Росія обстріляла два села
П'ятниця, 29 квітня 2022, 20:08
Росіяни у п'ятницю ввечері обстріляли два села на Дніпропетровщині, минулося без людських жертв.
Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА) у Telegram
Деталі: 29 квітня окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду.
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Під удари російських "Ураганів" потрапили населені пункти Велика Костромка та Мала Костромка.
В результаті обстрілів росіянами пошкоджені кілька житлових будинків, минулося без жертв.
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Нагадаємо:
Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.