Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: Россия обстреляла два села

Светлана КизиловаПятница, 29 апреля 2022, 20:08
Днепропетровщина: Россия обстреляла два села
Последствия обстрела Россией Днепропетровщины, фото ОДА (ОВА)

Россияне в пятницу обстреляли два села на Днепропетровщине, обошлись без человеческих жертв.

Источник: Днепропетровская ОГА (ОВА) в Telegram

Детали: 29 апреля оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольскую громаду.

Реклама:

Под удары российских "Ураганов" попали населенные пункты Большая Костромка и Малая Костромка.

В результате обстрелов россиянами повреждены несколько жилых домов, обошлось без жертв.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: