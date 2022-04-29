Днепропетровщина: Россия обстреляла два села
Пятница, 29 апреля 2022, 20:08
Россияне в пятницу обстреляли два села на Днепропетровщине, обошлись без человеческих жертв.
Источник: Днепропетровская ОГА (ОВА) в Telegram
Детали: 29 апреля оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольскую громаду.
Под удары российских "Ураганов" попали населенные пункты Большая Костромка и Малая Костромка.
В результате обстрелов россиянами повреждены несколько жилых домов, обошлось без жертв.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.