Днепропетровщина: Россия обстреляла два села

Россияне в пятницу обстреляли два села на Днепропетровщине, обошлись без человеческих жертв.

Источник: Днепропетровская ОГА (ОВА) в Telegram

Детали: 29 апреля оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольскую громаду.

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Под удары российских "Ураганов" попали населенные пункты Большая Костромка и Малая Костромка.

В результате обстрелов россиянами повреждены несколько жилых домов, обошлось без жертв.

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Напомним:

Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области.