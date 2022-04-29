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Зеленський: Російські фахівці не розуміють, що відбувається на ЗАЕС

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 20:20
Зеленський: Російські фахівці не розуміють, що відбувається на ЗАЕС
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський наголошує, що небезпека через часткову окупацію росіянами Запорізької АЕС досі зберігається і закликає МАГАТЕ її розблокувати.

Джерело: Зеленський під час спілкування з польськими ЗМІ

Пряма мова: "Це велика загроза досі. Тому що на сьогодні частина електростанції енергодарської частково окупована російськими військовими".

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Деталі: Зеленський розповів, що на ЗАЕС перебувають як українські фахівці, так і фахівці Росатому, яких привезли з Росії. Російські фахівці, за словами президента, під різними приводами намагаються звідти поїхати, оскільки не розуміють, як функціонують внутрішні процеси, які були комп’ютеризовані.

Пряма мова: "Нам пропонували передати нашу атомну електростанцію під керівництво РФ і пропонували, на жаль, і деякі наші міжнародні партнери. Ми відмовилися від цього".

"На сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це більш-менш, бо там ходять бойовики зі зброєю, перебувають на цій території. Інша справа, що вони абсолютно нічого не розуміють, що там відбувається.

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Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що поки не бачить можливості МАГАТЕ розблокувати Запорізьку АЕС.

За його словами, росіяни стріляли з танків і броньованої техніки по ядерних блоках у Запорізькій АЕС.

"Там було близько 120 одиниць техніки. Вони оточили, вбили декількох людей, стріляли по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли, вони попали по ядерному блоку. Але там є досить потужний захист", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС вони залишили в живих українських фахівців на станції лише тому, що не мали своїх фахівців і боялися наслідків радіації.

"Нам ще пощастило, бо таких спеціалістів у російських військових не було, і вони почали боятися, тому що там стало погано дуже багатьом людям, їхнім військовим. Їх забрали, їх приховували. Я не знаю, живі вони чи ні. Вони зайшли в радіоактивні місця. Через те, що у них не було фахівців, я думаю, вони залишили живими наших, тому що самі боялись", - сказав Зеленський.

Що передувало: Раніше Зеленський повідомив, що у роковини Чорнобильської катастрофи 26 квітня три російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Теми: ЗеленськийАЕСенергетикаокупація
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