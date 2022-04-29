Зеленський: Російські фахівці не розуміють, що відбувається на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський наголошує, що небезпека через часткову окупацію росіянами Запорізької АЕС досі зберігається і закликає МАГАТЕ її розблокувати.

Джерело: Зеленський під час спілкування з польськими ЗМІ

Пряма мова: "Це велика загроза досі. Тому що на сьогодні частина електростанції енергодарської частково окупована російськими військовими".

Деталі: Зеленський розповів, що на ЗАЕС перебувають як українські фахівці, так і фахівці Росатому, яких привезли з Росії. Російські фахівці, за словами президента, під різними приводами намагаються звідти поїхати, оскільки не розуміють, як функціонують внутрішні процеси, які були комп’ютеризовані.

Пряма мова: "Нам пропонували передати нашу атомну електростанцію під керівництво РФ і пропонували, на жаль, і деякі наші міжнародні партнери. Ми відмовилися від цього".

"На сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це більш-менш, бо там ходять бойовики зі зброєю, перебувають на цій території. Інша справа, що вони абсолютно нічого не розуміють, що там відбувається.

Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити".

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Більше деталей: Зеленський зазначив, що поки не бачить можливості МАГАТЕ розблокувати Запорізьку АЕС.

За його словами, росіяни стріляли з танків і броньованої техніки по ядерних блоках у Запорізькій АЕС.

"Там було близько 120 одиниць техніки. Вони оточили, вбили декількох людей, стріляли по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли, вони попали по ядерному блоку. Але там є досить потужний захист", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС вони залишили в живих українських фахівців на станції лише тому, що не мали своїх фахівців і боялися наслідків радіації.

"Нам ще пощастило, бо таких спеціалістів у російських військових не було, і вони почали боятися, тому що там стало погано дуже багатьом людям, їхнім військовим. Їх забрали, їх приховували. Я не знаю, живі вони чи ні. Вони зайшли в радіоактивні місця. Через те, що у них не було фахівців, я думаю, вони залишили живими наших, тому що самі боялись", - сказав Зеленський.

Що передувало: Раніше Зеленський повідомив, що у роковини Чорнобильської катастрофи 26 квітня три російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.