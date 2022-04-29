Зеленский: Российские специалисты не понимают, что происходит на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский отмечает, что опасность из-за частичной оккупации россиянами Запорожской АЭС до сих пор сохраняется и призывает МАГАТЭ ее разблокировать.

Источник: Зеленский во время общения с польскими СМИ

Прямая речь: "Это большая угроза до сих пор. Потому что на сегодняшний день часть электростанции энергодарской частично оккупирована российскими военными".

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Детали: Зеленский рассказал, что на ЗАЭС находятся как украинские специалисты, так и специалисты Росатома, привезенные из России. Российские специалисты, по словам президента, под разными предлогами пытаются оттуда уехать, поскольку не понимают, как функционируют внутренние процессы, которые были компьютеризированы.

Прямая речь: "Нам предлагали передать нашу атомную электростанцию ​​под руководство РФ и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались от этого".

"На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это более-менее, потому что там ходят боевики с оружием, находятся на этой территории. Другое дело, что они совершенно ничего не понимают, что там происходит.

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Мы ждем разблокировки. Мы официально сказали МАГАТЭ, что они должны это сделать".

Больше деталей: Зеленский отметил, что пока не видит возможности МАГАТЭ разблокировать Запорожскую АЭС.

По его словам, россияне стреляли из танков и бронированной техники по ядерным блокам в Запорожской АЭС.

"Там было около 120 единиц техники. Они оцепили, убили нескольких человек, стреляли по ядерным блокам. И даже сначала МАГАТЭ сказали, что никаких попаданий не было. Это неправда. Мы обнаружили, они попали по ядерному блоку. Но там достаточно мощная защита", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС они оставили в живых украинских специалистов на станции только потому, что не имели своих специалистов и опасались последствий радиации.

"Нам еще повезло, потому что таких специалистов у российских военных не было, и они начали бояться, потому что там стало очень плохо многим людям, их военным. Их забрали, их скрывали. Я не знаю, живы они или нет. Они вошли в радиоактивные места. Из-за того, что у них не было специалистов, я думаю, они оставили в живых наших, потому что сами боялись", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский сообщил, что в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля три российские ракеты пролетели над тремя украинскими атомными электростанциями.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что российские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию.