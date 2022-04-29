У Запорізькій області подовжать комендантську годину 1 і 2 травня

У Запорізькій області продовжать тривалість комендантської години 1 і 2 травня.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Відвідати кладовища до 14:00!

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Будьте організовані та поставтесь із розумінням".

Деталі: Комендантська година розпочнеться о 17 годині 1 травня й триватиме до 5 ранку 2 травня.

Що було раніше: В Одесі комендантську годину запровадили з вечора 1 травня до ранку 3 травня через можливу загрозу обстрілів і провокацій російських окупантів. Також скасували поїзди, що курсують через залізничні станції в місті.