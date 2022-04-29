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В Запорожской области продлят комендантский час 1 и 2 мая

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 21:36

В Запорожской области продлят продолжительность комендантского часа 1 и 2 мая.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Посетить кладбища до 14:00!

Будьте организованы и отнеситесь с пониманием".

Детали: Комендантский час начнется в 17 часов 1 мая и продлится до 5 утра 2 мая.

Что было раньше: В Одессе комендантский час был введен с вечера 1 мая до утра 3 мая из-за возможной угрозы обстрелов и провокаций российских оккупантов. Также отменили поезда, курсирующие через железнодорожные станции в городе.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьВоенное положение
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