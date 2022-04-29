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На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 22:39
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому і Луганському напрямках військові ООС у п’ятницю відбили 14 атак росіян, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно ООС: "Українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська у п’ятницю здійснили 4 атаки.

Бійці угруповання знищили 173 людини особового складу ворога, а також 4 танки, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артилерійських систем і 2 мінометних розрахунки, а також 5 безпілотників.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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