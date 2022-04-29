Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 22:39
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому і Луганському напрямках військові ООС у п’ятницю відбили 14 атак росіян, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно ООС: "Українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Реклама:

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська у п’ятницю здійснили 4 атаки.

Бійці угруповання знищили 173 людини особового складу ворога, а також 4 танки, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артилерійських систем і 2 мінометних розрахунки, а також 5 безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: