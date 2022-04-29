На востоке бойцы ООС отразили 14 атак, уничтожили десятки единиц техники

На Донецком и Луганском направлениях военные ООС в пятницу отразили 14 атак россиян, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно ООС: "Украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска в пятницу совершили 4 атаки.

Бойцы группировки уничтожили 173 человека личного состава врага, а также 4 танка, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артиллерийских систем и 2 минометных расчета, а также 5 беспилотников.