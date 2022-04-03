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Зеленський про Бучу: Так тепер сприйматиметься російська держава, її культура загинула

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 21:31
Зеленський про Бучу: Так тепер сприйматиметься російська держава, її культура загинула
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія тепер сприйматиметься через призму вбитих її військовими мирних мешканців Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Ось так тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ. Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли".

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Деталі: Зеленський зазначив, що хоче, щоб мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі.

"Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо давити танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча?", - питає президент.

Зеленський хоче, щоб керівники РФ побачили, як виконуються їхні накази.

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"Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям", - сказав він.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Через звірства росіян у Бучі президент Володимир Зеленський дорікнув НАТО за зволікання з запрошенням України до Альянсу і жорстко звернувся до російських матерів.

Міноборони РФ не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.

Теми: ЗеленськийБучаРосіявійна
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