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Российская армия обстреляла два села в Днепропетровской области

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 09:33

Российские военные в субботу утром обстреляли окрестности Великой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Начало шестьдесят шестых суток сопротивления. Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал".

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Детали: Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, которое граничит с Запорожской и Донецкой областями. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В утренней сводке из областей сообщалось, что в село Синельниковского района прилетела ракета.

Лукаш также отметил, что "в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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