Одеса отримала нові комплекси ППО

Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони.

Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Дослівно: "Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо.

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Одеса готується до "затяжної" комендантської години".

Передісторія: 23 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила протиповітряна оборона.

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.