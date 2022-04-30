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Одеса отримала нові комплекси ППО

Субота, 30 квітня 2022, 09:35

Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони.

Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Дослівно: "Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо.

Одеса готується до "затяжної" комендантської години".

Передісторія: 23 квітня  російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила протиповітряна оборона. 

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Українська правда
Теми: зброяОдеса
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