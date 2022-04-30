Одеса отримала нові комплекси ППО
Субота, 30 квітня 2022, 09:35
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони.
Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
Дослівно: "Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо.
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Одеса готується до "затяжної" комендантської години".
Передісторія: 23 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила протиповітряна оборона.
Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.
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Українська правда