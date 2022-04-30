Одесса получила новые комплексы ПВО
Суббота, 30 апреля 2022, 09:35
Одесса получила новые комплексы противовоздушной обороны.
Источник: представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук
Дословно: "Наши силы ПВО получили новые комплексы по борьбе с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим.
Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу".
Предыстория: 23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила противовоздушная оборона.
Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.