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Росіяни знову заявили про обстріл своєї території "українською авіацію"

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 10:59
фото пошкоджень з Telegram РИА "Новости""

Російські ЗМІ повідомили про обстріл селища у прикордонному з Україною районі Брянської області РФ.

Джерело: РИА "Новости", ТАСС, "Интерфакс"

Деталі: За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, російські засоби ППО в суботу вранці виявили в небі над Брянською областю літак Збройних сил України.

При цьому нібито російська ППО не допустила проникнення українського літака на територію Брянської області, а два снаряди влучили по населеному пункту Жеча.

Повідомляється, що "при ударі було пошкоджено технічні будівлі нафтоналивного терміналу". Другий снаряд пошкодив прилеглу територію.

"Наразі на місці працюють оперативні служби. Жертв немає. Ведуться оперативні заходи", - додав Богомаз.

Нагадаємо: Російська пропаганда давно повідомила, що "розправилася з українською авіацією та ППО", але при цьому періодично повідомляє про обстріл території то з українських вертольотів, то літаків.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним, природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи в Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

Пізніше Подоляк заявив, що Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах та базах РФ. За його словами, світ визнає це право нашої країни, оскільки саме Росія напала на Україну та вбиває її мирних громадян.

Теми: війнаРосія
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